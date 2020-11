Tournai: la pollution sur l'Escaut se dirige vers la Flandre

Après une première alerte opérée dès dimanche matin, une nouvelle alerte ESCAUT a été faite lundi à la Flandre et aux Pays-Bas. Cette pollution aux hydrocarbures a été constatée sur l'Escaut dimanche matin et localisée à la hauteur du pont de Vaulx (Tournai).

Malgré les barrages flottants posés dimanche par les pompiers du Tournaisis à l'écluse de Kain ainsi que l'usage de dispersants et l'appui de la Protection civile pour asperger ce dispersant sur le fleuve en amont de l'écluse de Kain, la pollution arrive à Hérinnes (Pecq), à la limite avec la Flandre. Les pompiers ont d'ailleurs placé un nouveau barrage flottant à la frontière Wallonie-Flandre à hauteur d'Hérinnes.

La navigation reste interrompue

Actuellement, les pompiers et la Protection civile continuent de mettre du dispersant à partir d'un Zodiac et depuis les berges à l'aide de quatre camions-pompes. Trois bateaux supplémentaires seront mis à l'eau dès mardi afin d'être le plus efficace possible. La police de l'environnement poursuit ses investigations en amont du fleuve pour déterminer l'origine de cette pollution. La navigation reste pour l'instant interrompue. Sa reprise sera communiquée via un avis à la batellerie.

Contrairement à la vaste pollution organique survenue en avril dernier sur le fleuve à la suite d'une défectuosité dans une sucrerie du nord de la France, les pollutions aux hydrocarbures sont des pollutions qui stagnent en surface et dont l'impact sur la faune piscicole est plus limité.