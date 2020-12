Tournai: la ministre de la Défense visite le dispositif pour les sans-abris testés positifs au coronavirus

Avec l'appui de la Défense, le Relais social urbain de Tournai a ouvert un dispositif pour les sans-abris testés positifs à la Covid-19. Après le lancement de cette initiative fin de la semaine dernière, Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense, Paul-Olivier Delannois (PS), le bourgmestre, et Coralie Ladavid (Ecolo), 1ère échevine en charge du logement de Tournai, ont visité mardi après-midi le dispositif. La visite était organisée par Quentin Ervyn, président du RSUT, et Bruno Dutillieux, le coordinateur général du Relais.

Jeudi dernier, le Relais social urbain de Tournai (RSUT) a ouvert un dispositif pour les sans-abris testés positifs à la Covid-19. Il sera en place jusqu'en mars 2021. L'opération, lancée dans le cadre du "plan grand froid 2020-2021", est menée avec l'appui de la Défense. Des modules d'isolement pour les personnes sans-abri testées positives sont également prévus. La Défense met en effet à disposition le hall sportif du quartier militaire Saint-Jean pour cet accueil. L'armée prête aussi du matériel pour l'aménager.

La Ville de Tournai apporte aussi un soutien opérationnel ainsi que le centre de prêt de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les tentes, le CPAS pour les repas et la Ressourcerie pour les frigos, TV et lecteurs DVD. L'accueil supplétif est destiné aux sans-abri. Dans le même lieu, mais dans des espaces différents, deux zones distinctes de mise en quarantaine pour les sans-abris: une zone d'attente des résultats et une zone pour Covid avérés.

À partir de 21h30, existe un accueil de nuit pour 10 personnes au maximum. La mise en œuvre de tout ce processus est assurée par cinq éducateurs engagés par le Relais social urbain de Tournai. Ils assurent l'encadrement des nuits et les permanences du matin.