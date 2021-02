Tournai: la météo perturbe le calendrier des travaux du pont des trous

Des plongeurs devaient effectuer des travaux de nuit sur le chantier du pont des Trous à Tournai. Les pluies torrentielles ayant considérablement modifié le débit de l'Escaut cette opération n'a pu se faire. Le calendrier des travaux a dû être entièrement revu.

Des opérations sous-marines de nuit devaient être entreprises dès le début de ce mois de février au niveau des piles du pont. Leur mission consiste à positionner et déplacer successivement un imposant bâti de forage qui effectuera différents carottages dans la dalle de béton présente à hauteur des futures piles du pont. Le débit du fleuve atteignant en moyenne 100 m³ par seconde et la tendance des prochains jours étant à la hausse, cette opération est postposée.

Et la passerelle du pont Delwart...

Idem pour la pose d'une passerelle sur le pont Delwart tout proche. Sur le pont Delwart, les tronçons de la passerelle métallique (90m, 15 tonnes) ont été amenés et posés sur leur bâti temporaire, une opération qui donnera à cet ouvrage sa courbure définitive. Les réglages sont en cours avant soudure et finition en vue de la pose. Initialement prévue le week-end des 13 et 14 février, le planning du chantier a dû être réorganisé en raison des impacts de la météo, mais également pour limiter les coupures successives de la navigation.

La fermeture de la circulation, limitée à deux jours, sur le quai des Vicinaux, sous le pont Delwart, n'aura donc pas lieu ces 13 et 14 février.