Tournai : la foire de septembre aura bel et bien lieu

C'est officiel : à Tournai, la foire de septembre se déroulera du 5 au 27 septembre. Un décision qui a été mûrement réfléchie en créant un groupe de travail avec les représentants des forains et les autorités de la ville. Des mesures sanitaires assez strictes seront d'application. Le site sera totalement fermé et accueillera 400 personnes au maximum. Chaque exploitant gèrera les files devant son attraction, la désinfection des installations se fera régulièrement et le port du masque sera obligatoire sur les attractions pour les personnes de plus de 12 ans notamment. Cela n'empêchera pas le public de crier sur les attractions à sensations et les forains de se réjouir du maintien de cet événement.