Comment célébrer les fêtes de la musique, tout en respectant les contraintes sanitaires, la distanciation, en évitant les gros rassemblements? En Wallonie Picarde, on a décidé de changer de formule. Pas de podiums, ni chapiteaux. Plutôt des concerts sur les trottoirs. Les musiciens étaient invités à s'installer devant chez eux, pour une pause musicale conviviale, mais en toute sécurité. Un projet baptisé Solstice21.

Tournai: la fête de la musique, à même le trottoir - © Tous droits réservés Premier arrêt: rue Gualbert, à Kain. A notre arrivée, une dizaine de personnes sont déjà postées devant la "scène improvisée". Jeanne, Madeleine et Héloïse ressentent le trac des premières fois. "On n'a jamais encore joué ensemble, devant un public. C'était notre petit projet de confinement, une façon de terminer cette année de guitare", explique Héloïse. "Et puis il fallait marquer le coup! Fêter la musique, on en a tous besoin. C'est une année différente, on a fait la fête d'une façon différente", poursuit Jeanne. Smartphone à la main, les voisins, les parents immortalisent ce micro-concert de quelques minutes. Pour François Salmon, le papa de l'une des musiciennes, cette formule "à domicile" a du bon. "Cela crée des opportunités. On rencontre peut-être plus facilement des gens qu'à un concert. C'est convivial. On se réapproprie les trottoirs, la ville, avec des instruments". Il signe des deux mains pour qu'on réédite l'événement l'an prochain, "ce serait bien oui!". Allez, en route! On nous attend…

Tournai: la fête de la musique, à même le trottoir - © Tous droits réservés Deuxième arrêt, dans le "vieux Tournai". Nous sommes rue Piquet, à deux pas de l'église Saint-Jacques qui sonne les douze coups de midi. Un couple de percussionnistes, Issiaka et Salimata, nous a donné rendez-vous. Ils alignent une série d'instruments traditionnels en bois, sur le trottoir. Invitent des enfants de la famille à les rejoindre, pour cette scène improvisée. Tout d'un coup, la température grimpe de vingt degrés. Les passants s'arrêtent, se dandinent, voire exécutent quelques pas de danse devant les musiciens déchaînés. "C'est...incroyable!" s'exclame Willy. Il arrive tout droit d'Anvers, et vit cette journée "comme des petites vacances, on a passé la frontière si on veut". Il est médusé par ce concert surgi de nulle part, qui durera 10 minutes à peine. Hélène applaudit, crie des "merci!" et des "bravo". "Je les connais bien, ils ont joué tous les soirs, pendant le confinement. C'est extraordinaire, ça chasse les idées noires". Ca lui a mis une pêche d'enfer. "Ca me donne envie de... m'éclater! Et pourtant je ne suis plus toute jeune, voyez-vous!" Salimata et son mari ont le sourire. Leur situation n'est pourtant pas très enviable. "Nous sommes musiciens professionnels tous les deux. Nous venons du Burkina-Faso. avec le confinement, nous n'avons plus de travail, plus de concerts. En plus, je ne suis pas régularisée encore, en Belgique, je ne peux pas travailler...C'est dur, c'est dur, mais on fait avec! Et on croise les doigts!" En jouant dans la rue, ce dimanche, comme pendant le confinement, le couple veut avant tout "donner de la joie, faire la fête avec les gens!".