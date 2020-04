Tournai: incendie localisé dans une maison mais la famille a dû être relogée dans un gîte

Un incendie s'est déclaré, mercredi matin, dans une maison de la chaussée de Renaix à Tournai. Une famille de quatre personnes a dû être relogée en raison des dégâts engendrés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce mercredi matin, peu après 09h00, suite à une odeur suspecte détectée dans une maison située au n°333 de la chaussée de Renaix à Tournai.

Une autopompe, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. À l'arrivée des premiers secours, de la fumée s'échappait de la plate-forme d'une cuisine où l'on posait un revêtement de roofing. Avant l'intervention des pompiers, l'occupant des lieux a eu le réflexe de couper et d'évacuer la bonbonne de gaz qu'il utilisait pour les travaux. Ce père de famille a été admis en milieu hospitalier pour un contrôle au CO.

La maison n'est plus habitable

L'incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers qui sont restés sur place jusqu'à 11h30 pour démonter complètement la toiture. En raison des dégâts causés par l'eau et la fumée, mais aussi vu l'absence d'électricité, la maison n'est pour l'instant plus habitable.

Crise du coronavirus oblige, le couple et ses deux enfants n'ont pu être relogés dans leur famille, des personnes âgées. Le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois (PS), qui s'est rendu sur place, a toutefois pu faciliter le relogement des quatre sinistrés dans un gîte à Péruwelz.