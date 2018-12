Tournai: incendie dans un immeuble frappé d'inhabitabilité place Crombez, une personne intoxiquée

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 16h00, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements implanté au n°9 de la place Crombez, dans le quartier de la gare à Tournai. Une auto-pompe, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Un des logements est inoccupable. La locataire a été intoxiquée et hospitalisée.

"Il s'agit d'un bâtiment proche de l'ancienne brasserie le 'Bellevue'. L'immeuble où s'est produit le sinistre se compose d'un rez-de-chaussée et de quatre étages. Le feu a pris dans la cuisine du 4e étage où de l'huile a coulé sur une taque électrique qui chauffait. Le feu s'est ensuite communiqué à la cuisine. Les dégâts dus à la fumée sont très importants et la dame qui occupait ce logement devra être relogée. L'occupante de cet appartement a été intoxiquée par les fumées et hospitalisée', indiquait en soirée le lieutenant Eric André.

N'étant plus conforme en matière de sécurité et de salubrité, signalons que ce bâtiment avait récemment été frappé d'un arrêté d'inhabitabilité par le bourgmestre de Tournai, tous les occupants étant contraints de quitter leur logement pour ce 27 décembre au plus tard.