Tournai: incendie dans un immeuble du quartier Saint-Piat, pas de blessé

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce mardi à 16h50 qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements situé au n°6 de la rue des Carliers dans le quartier Saint-Piat à Tournai.

Venant des arsenaux de Tournai, Mouscron, Antoing et Leuze-en-Hainaut, un camion-échelle, deux autopompes et un camion-citerne ont été dépêchés sur place. Vu les importants travaux dans ce quartier, l'accès des pompiers n'a pas été facilité.

A l'arrivée des premiers secours, les occupants du bâtiment avaient déjà quitté les lieux. On ne déplore aucun blessé. "Le feu a pris dans une chambre à l'étage. Ce bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages. Il y avait beaucoup de fumée. L'incendie est à présent sous contrôle. On est maître de la situation", indiquait à 17h30 le major Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours de Wallonie picarde.

On ignore pour l'instant l'ampleur des dégâts et les causes de l'incendie.