Tournai: incendie au sein du bâtiment industriel de la société "la TechniCité"

Un incendie s'est déclaré mardi après-midi dans un bâtiment industriel à Tournai. Le feu est accidentel. Souffrant d'une intoxication, quatre membres du personnel ont été admis en milieu hospitalier.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi, vers 16h30, qu'un incendie s'était déclaré dans un bâtiment industriel situé au n°14 de la rue Madame, dans le quartier St-Piat à Tournai. Deux autopompes, un camion-échelle, deux camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Venant de Tournai, Mouscron et Leuze, trois ambulances ont également été envoyées sur les lieux.

C'est au sein de la société "La TechniCité", un bâtiment de l'intercommunale de développement économique Ideta, que le feu a pris. "A notre arrivée, le personnel avait déjà bien travaillé. Nous avons fini de noyer cette machine d'impression qui était en feu. Il s'agit d'un découpeur au laser. Les dégâts sont limités. En effet, le feu a pu être confiné dans ce seul local technique", explique le capitaine Johan Fastrez qui a dirigé l'intervention. Quatre membres du personnel, intoxiqués par les émanations de fumée, ont été pris en charge par les services de secours et admis au service des urgences du Centre hospitalier du centre Union à Tournai.

Lieu d'accueil, de travail et de partage, la TechniCité a pour objectif de développer la créativité, l'innovation et le design au service d'une économie collaborative et solidaire en Wallonie picarde.