Tournai: importants travaux d'adaptation du pont Delwart

D'importants aménagements du pont Delwart ont débuté ce mercredi à Tournai pour la réalisation d’un belvédère accroché au pont.

Un escalier reliera le belvédère directement au quai des Vicinaux, en rive droite. La traversée, depuis l’Escaut, sera possible à terme depuis le Jardin de la Reine jusqu’au quai Sakharov. Les deux berges du fleuve sont en cours de réaménagement pour être principalement dédiés aux modes doux.

Il est également prévu de condamner la bande de circulation réservée aux bus sur le tablier du pont, d’isoler celle-ci du trafic avec un linéaire de jardinières, et de la rendre aux cyclistes et piétons pour la traversée de l’ouvrage.

Pour attacher solidement le belvédère au pont en béton armé, et lui assurer des fondations durables, des micropieux doivent être forés et bétonnés dans la culée rive gauche du pont Delwart, côté Jardin de la Reine.

Ces travaux vont être réalisés à l’aide d’une machine assez encombrante, et vont dès lors nécessiter des adaptations très temporaires de la circulation sur le boulevard Delwart. Afin de limiter au maximum les désagréments pour les usagers du boulevard, ces travaux ont été programmés sur deux week-ends, avec une très courte préparation la semaine précédente.

Première étape

La première étape de ce chantier a débuté ce mercredi matin 14 octobre, elle concerne les préparatifs liés aux déviations de trafic qu’il va falloir mettre en place durant les deux week-ends suivants.

La bordure centrale proche du carrefour formé par le quai Sakharov et le boulevard Delwart devra être démontée sur 20 mètres et réasphaltée temporairement afin de permettre, lors des déviations évoquées ci-dessous, la réinsertion des véhicules provenant de l’Escaut et en direction de la gare vers la partie intérieure du boulevard.

Impact sur la circulation : occupation de la partie centrale du boulevard Delwart, sur un tronçon limité. Rétrécissement à une bande de circulation dans chaque sens : depuis le rond-point Imagix jusqu’à la sortie de la zone de travaux dans ce sens de circulation, uniquement à hauteur de la zone de travaux dans le sens rond-point de l’Europe vers Imagix.

Deuxième étape

La seconde étape de ces travaux est prévue ce samedi 17 octobre dès 6 heures du matin et se poursuivra ce dimanche toute la journée. Elle consiste en la réalisation d’une fouille de terrassement sur le pont Delwart, côté amont et en rive gauche (face à l’extrémité nord du Jardin de la Reine). À hauteur du pont, cette phase des travaux nécessitera la condamnation des deux bandes de circulation côté Jardin de la Reine.

Impact sur la circulation : condamnation des deux bandes de circulation côté Jardin de la Reine, et report des deux sens de circulation (une bande pour chaque sens) sur la partie extérieure des boulevards et du pont Delwart, entre le rond-point de l’Europe et le rond-point Imagix. Le trafic venant du rond-point de l’Europe pourra réintégrer le bon côté du boulevard au niveau de la traversée de berme centrale qui aura été préparée la semaine précédente.

Troisième étape

La troisième étape de ces travaux est programmée du samedi 24 octobre dès 6 heures ainsi que toute la journée du dimanche 25 octobre. Il s’agit de la fondation en micropieux proprement dite, dans le pont Delwart, à l’endroit de la fouille réalisée la semaine précédente, et temporairement rebouchée et sécurisée pour rendre au trafic la voie de gauche durant la semaine.

La machine qui doit forer et bétonner ces pieux est assez large, et va donc empiéter sur deux des quatre bandes de circulation du pont. À certains moments (limités à 3h maximum sur le week-end), elle empiétera sur la 3e des 4 bandes de circulation.

Impact sur la circulation : Même dispositif que le week-end précédent (circulation à 2x1 bande sur la partie nord du pont), avec, durant 3h maximum durant le week-end, une circulation qui sera alternée sur une seule bande, réglée par des agents.

Durant ces travaux et jusqu’à la fin des aménagements du pont Delwart, prévue au premier trimestre 2021, les restrictions et déviations imposées aux piétons (par les passages piétons d’Imagix et du rond-point de l’Europe) restent plus que jamais en vigueur.