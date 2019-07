Tournai: il est placé sous mandat d'arrêt après avoir frappé sa compagne à l'hôpital

Pour avoir frappé sa compagne admise en milieu hospitalier à Tournai, un Tournaisien a été placé jeudi sous mandat d'arrêt, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Tournai. L'inculpé était déjà connu pour des faits de violence.

L'homme, un Tournaisien âgé de 25 ans, a été entendu jeudi soir par le juge d'instruction et placé sous mandat d'arrêt.

"L'inculpation porte sur des coups et blessures volontaires, avec la circonstance que la victime est en incapacité pour une période d'une semaine et la circonstance aggravante que la victime est sa compagne. L'inculpation porte aussi sur du harcèlement et le vol avec violences d'un GSM et de l'ordinateur portable de cette dame", indiquait vendredi en fin d'après-midi Eric Delhaye, procureur du roi de division à Tournai.

Les faits se sont déroulés mercredi midi, en présence du personnel, dans les locaux du site Union du centre hospitalier CHWapi de Tournai. La Tournaisienne de 25 ans était accompagnée de l'enfant du couple, un bambin âgé de moins d'un an. L'enfant n'a subi aucune violence. Sous l'influence de l'alcool, l'homme aurait porté des coups à sa compagne, avant de prendre la fuite. Il a été intercepté dans le courant de l'après-midi par la police de Tournai et privé de liberté. "Pour ces faits, l'individu risque une peine d'un à deux ans de prison devant un tribunal correctionnel", précisait à ce sujet le procureur du roi.