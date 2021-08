Tournai, Fraipont, Bierset : la Croix-Rouge se prépare à accueillir des demandeurs d’asile en provenance d’Afghanistan

La Croix-Rouge prend les devants pour accueillir des réfugiés en provenance d’Afghanistan. Dans les avions déjà arrivés, une quinzaine seront accueillis à Bierset en province de Liège. Au total, 160 places d’accueil d’urgence, appelées "campo", parce que parfois sous tente, sont libérées. Et en Hainaut, 80 places sont prévues dans le centre d’accueil de Tournai.

"Il n’y a pas vraiment de timing, explique la porte-parole de la Croix Rouge, Nancy Ferroni. Ce qu’il y a, c’est que nous, en tant qu’acteurs de l’urgence, on se prépare. On prépare à la demande de l’état des places disponibles. Alors, vous dire maintenant quand elles seront occupées ou si elles le seront, c’est difficile. Ça dépend vraiment des besoins et de la situation qui se joue actuellement".

La Croix-Rouge met aussi un service à disposition des personnes qui n’arrivent pas (ou plus) à entrer en contact avec leur famille en Afghanistan : le service de rétablissement des liens familiaux est accessible du lundi au jeudi de 9h à 12h30 au 081/77 16 48