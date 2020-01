Tournai: "Filles de joie" pour le gala d'ouverture du RAMDAM

Et il ne faut pas aller bien loin pour trouver un exemple concret "Moi, j’ignorais complètement que j’étais moins payée que certains acteurs masculins", confie Sara Forestier, l’une des actrices du film, "quand je l’ai appris, j’ai été dégoûtée, dégoûtée parce que je ne comprends pas pourquoi cette différence, on fait le même travail".

Prostituées ou pas, en 2020, les femmes doivent encore se battre contre les inégalités et le milieu du cinéma n’est pas épargné "c’est pas que dans le cinéma", poursuit la réalisatrice, " c’est dans le monde en général que la place de la femme est beaucoup plus compliquée et que les hommes aiment conserver les pouvoirs acquis, pour les femmes cela reste compliqué au cinéma comme ailleurs".

Sara Forestier au dernier festival de Cannes en mai 2019 - © AFP - Valery Hache

Si ce constat génère du dégoût, Anne Paulicevich ne laisse pourtant pas de place à la rancune. Il était hors de question pour elle de réaliser ce film sans les hommes "c’est un film de femmes sur les femmes, fait avec des hommes et je trouve que c’est important de le dire parce qu’en fait on sépare aussi souvent hommes-femmes mais on peut faire les choses ensemble et on peut parler ensemble des femmes".

Au Ramdam Festival sur 52 longs métrages, dix ont été réalisés par des femmes.

Le film "les filles de joie" sortira le 12 février dans toutes les salles de cinéma en Belgique.