Tournai: "Fête jazzer la musique" résonnera sur la Grand-Place du 23 au 27 juin

En attendant les institutionnels festivals de jazz de l'été, comme le "Gent Jazz Festival" ou le "Jazz Midelheim" à Anvers, Tournai lance "Fête jazzer la musique" du 23 au 27 juin sous un chapiteau, le "Magic Mirror", monté sur la Grand-Place de la cité.

Dans la foulée de la fête de la musique, il appartiendra au groupe Ayahuesca, composé de trois jeunes musiciens du cru, d'ouvrir le programme des concerts le 23 juin à 19h00. Il sera suivi du groupe Alka Celtes Airs constitué autour de l'accordéoniste Luc Depret et du violoniste Alexandre Cavalière. Le 24 juin, le bluesman Guy Verlinde, digne héritier de Ferre Grignard, se produira à 19h00 et le LAB Trio avec Bram De Looze au piano à 21h00. Le lendemain, toujours à 19h00, le pianiste Ivan Paduart et le guitariste Patrick Deltenre monteront sur scène, suivis à 21h00 par le Stéphane Mercier Quartet avec le leader au sax alto, Nicola Andrioli au piano, Nicolas Thys à la contrebasse et Dré Pellemaerts à la batterie.

Le 26 juin et dès 15h00 se produiront dans le parc de l'Hôtel de Ville le comédien et chanteur Nicolas Buysse et le trompettiste Greg Houben qui susciteront l'univers de Jacques Prévert dans un spectacle intitulé précisément "Jacques" . Ils représenteront ce même spectacle le lendemain à la même heure et au même endroit. Au "Magic Mirrors" le 26 juin à 20h00 se produira la quartette du tromboniste Phil Abraham composé, par ailleurs, de Fabien Degryse à la guitare, Sal La Rocca à la contrebasse et Thomas Grimmonprez à la batterie. À 22h00, ce sera au tour du guitariste Quentin Dujardin ainsi qu'à Didier Valoy à l'accordéon diatonique et Adrien Tyberghein à la contrebasse.

Ce festival jazzy s'achèvera le 27 juin à 20h00 avec le trio du guitariste Philip Catherine accompagné par Philippe Aerts à la contrebasse et Antoine Pierre à la batterie. Pas plus de 200 personnes seront admises par concert au "Magic Mirrors". Il est recommandé de faire ses réservations en ligne via www.maisonculturetournai.com.