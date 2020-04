Tournai : "Faucon parle", l'émission qui décrypte la semaine d'une famille de rapaces

Gatien Bataille - © RTBF

Mais après le 20 avril, les fauconneaux devraient casser leur coquille. Et de quoi seront-il nourris ? Nicolas Dachy, animateur et ornithologue, est impatient de le savoir : "On sait que les faucons se nourrissent de pigeons, mais pas seulement. Ils ont une large variété de proies. On verra quelles seront les espèces qu’ils ramèneront à leurs petit ".

Les internautes ont leur mot à dire

Durant l’émission, les animateurs quitteront le nichoir des yeux par moments. Ils s’attarderont sur un aspect des faucons pèlerins en particulier. "On parlera de leur technique de chasse, par exemple. Ou encore de leur image dans différents endroits du monde, qu’elle soit positive ou négative."

L’émission se veut interactive. Les internautes peuvent poser toutes les questions qu’ils veulent. Et lancer l’alerte si les faucons font quelque chose de spécial, explique Gatien Bataille. "Sur la vidéo du direct, un horodateur est présent. Les gens peuvent nous dire quand ils voient un truc sympa et nous demander qu’on y revienne lors de l’émission suivante".

"Faucon parle" : cette émission est à retrouver en direct sur YouTube et Facebook live chaque mercredi à 20h15. Toutes les infos sont sur le site www.pelerin-tournai.be