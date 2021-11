Tournai : Falo, un peintre "troufion parmi les troufions"

"Il faut aller voir madame Tack, elle est impressionnante…" Geneviève Allard cherche des yeux la toile peinte par son grand-père. "Je me souviens que le croquis de sa tête était à la maison, et quand on était petit, on l’évitait, elle nous faisait peur !", raconte-t-elle en riant. Geneviève Allard s’est démenée pour sortir de l’oubli l’œuvre de son aïeul, et écrire un livre à son sujet. C’était au départ une démarche personnelle, pour rassembler des archives familiales un peu éparpillées. Puis elle s’est prise de passion pour cet homme "dont mon père nous avait très peu parlé, un homme qui m’a semblé… très sympathique !".

Le trait de caractère qu’elle appréciait le plus, chez ce grand-père découvert sur le tard ? "Son humanité. On le voit dans ses toiles : il aimait les gens. Il dessinait à la fois les puissants, mais aussi les petits. S’il peignait le roi, il peignait le chauffeur du roi, ou le vendeur de bananes".