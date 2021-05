Tournai : étudiante en droit, elle transportait de l'héroïne, elle écope de 30 mois ferme

Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné ce jeudi une jeune Française à une peine de trente mois de prison ferme pour avoir transporté et importé de l'héroïne des Pays-Bas. La jeune femme est étudiante en deuxième année à la faculté de droit de Lille. Son complice écope de deux ans de prison ferme.

Transporteuse

Lors de l'audience, elle avait raconté au tribunal qu'elle avait accepté de transporter "quelque chose" pour le compte d'un tiers, car elle avait besoin d'argent. À cause de la pandémie, elle avait perdu ses jobs d'étudiant. Elle avait déclaré qu'elle ne connaissait pas la nature du produit.

Dans son jugement, le tribunal note qu'elle savait très bien qu'elle baignait dans un milieu criminogène et qu'elle n'a agi que dans un but de lucre. Chacune de ses explications devant le juge était bien maladroite, d'autant plus qu'elle étudie le droit au sein de l'Université de Lille et qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences de la consommation d'un tel produit sur la santé d'autrui, comme l'a indiqué le tribunal.

Une condamnation dissuasive

Le 19 janvier 2021, les prévenus étaient arrêtés par la police belge, durant le couvre-feu, à bord de la petite Chevrolet blanche immatriculée en France, au nom du père de la jeune femme. Il y avait 255 grammes d'héroïne dans l'auto et un peu plus de mille euros. Si le jeune homme était encore détenu à la prison, jeudi, la jeune femme avait bénéficié d'un bracelet électronique, car son père avait loué un appartement en Belgique pour l'occasion. Les deux prévenus avaient encore droit à des mesures de faveur mais le tribunal a préféré frapper fort, afin de dissuader les Français de vendre de la drogue en Belgique.