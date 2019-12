Tournai et ailleurs: les accordeurs de piano sur le pont pour que vos fêtes sonnent plus juste

Ils sont une dizaine seulement à pratiquer ce métier en Hainaut. Accordeur de piano: une profession rare, mais pas menacée d'extinction. Les instruments se numérisent, mais ils gardent une base acoustique: des cordes à tendre et à détendre pour plus de justesse.

Parmi les tâches du jour, il y a aussi la restauration d'un piano du 19e siècle. "Ici, je recolle des nouveau marteaux sur un vieux Pleyel". A côté des pianos purement acoustiques, des instruments améliorés sont apparus ces dernières décennies. "Comme ce piano silencieux qui se joue avec ou sans casque, selon la volonté du musicien et de son entourage". Mais comme le système numérique s'ajouter à une base acoustique, il reste du travail pour les accordeurs !

Un piano haute technologie qui joue tout seul

Dans le catalogue de l'atelier, il y a aussi un piano "magique" qui joue tout seul. Les touches s'enfoncent toutes seules, un peu comme si un fantôme était aux commandes. Ce piano surréaliste a notamment servi au vernissage de l'expo Dali & Magritte aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. "C'est un instrument rempli de technologie. On choisit les morceaux via une application." On lui suggère de nous mettre un chant de Noël. David van Zonneveld en sélectionne un sur son smartphone et le piano s'exécute (démonstration à voir ci-dessous en vidéo).