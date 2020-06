Tournai: en couple, 2 patients des Marronniers entament une grève de la faim pour protester contre leur séparation

Un couple homosexuel du Centre régional de soins psychiatriques (CRP) les Marronniers, à Tournai, a entamé mardi une grève de la faim. Ils protestent contre leur séparation à la suite d'une sanction infligée à l'un d'entre eux, ont-ils indiqué. La direction prétend ne pas être au courant de cette affaire.

Willy M. et son compagnon sont en couple depuis deux ans. Logés dans l'un des quatorze pavillons du site des Marronniers, les pensionnaires entendaient se marier, une union qui n'a pu avoir lieu en raison de la crise du coronavirus. L'avocat du couple a pris contact avec l'Etat civil de Tournai, où l'officier du service devait leur proposer quatre dates. La cérémonie devait par ailleurs impérativement se dérouler sur le site et non à l'Hôtel de ville. "Nous n'avons plus eu de nouvelles et le projet est tombé à l'eau", déplore Willy M.

Depuis, le couple a été séparé. "Mon compagnon a porté des coups à un autre patient et en a mordu un autre. Il a été déplacé dans un autre pavillon. Je ne peux pas lui rendre visite et on se voit à peine deux à trois minutes lors des sorties sur le site. Nous demandons juste d'être à nouveau ensemble. Soit il revient au pavillon 'Séquoia', soit je le rejoins au 'UN'."

Le souhait du couple n'ayant pas été accepté, les deux hommes ont décidé d'entamer mardi soir une grève de la faim, mais pas de la soif. "L'infirmier et l'éducateur ont été prévenus de notre action. Il n'y a eu aucune réaction des responsables du centre."

Contacté par l'agence Belga, le docteur Benjamin Delaunoit, directeur médical du CRP de Tournai, dit ne pas avoir entendu parler des faits et précise qu'il n'en parlerait pas le cas échéant, ceux-ci relevant du secret médical.