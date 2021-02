Tournai disposera d'une nouvelle aire de stationnement pour douze mobil-Home

Une zone de stationnement pour les mobil-homes sera construite sur l'Esplanade de l'Europe à Tournai. Cette halte de nuit, de douze emplacements, répondra aux exigences du Commissariat général au Tourisme.

L'aire actuelle est dépassée

Ces dernières années, Tournai disposait déjà d'une aire d'accueil gratuite pour les motor-homes de loisirs (caravane de grande dimension conservant ses moyens de mobilité). Ce site est aujourd'hui dépassé par les nouvelles normes d'accueil. De plus, lors de la foire aux attractions de mai et septembre, le site n'est pas accessible.

En juillet 2019, le Collège communal de Tournai autorisait le déplacement de l'aire et son implantation sur le parking situé à l'arrière de la Maison de la Culture. En décembre dernier, le Collège approuvait le marché de travaux porté par un bureau d'études. Le chantier, estimé à 170.000 euros, bénéficie d'un subside de 72.000 euros.

Une zone aménagée

Les travaux devraient débuter vers mars-avril 2021. Cette aire de stationnement pour motor-homes, implantée dans le périmètre de l'Esplanade de l'Europe (Plaine des Manœuvres), sera une halte de nuit équipée sur un espace public aménagé. Douze emplacements, payants cette fois-ci, sont prévus. Cette zone, qui sera équipée en électricité et en eau, permettra aussi le tri des déchets et la vidange. "Ce projet s'inscrit dans une véritable stratégie touristique tournée vers l'accueil des touristes autonomes à laquelle viendront s'adjoindre d'autres chantiers en cours telle que la halte nautique pour les plaisanciers ou comme une aire pour motor-homes "détente-nature" à Mont St-Aubert. À plus long terme, une halte nautique pour bateaux à passagers est aussi prévue. L'objectif est la mise en place d'une véritable cohabitation entre le cycliste, les motor-homes et l'itinérance fluviale", conclut Sylvie Liétar (PS), l'Echevine du Tourisme.