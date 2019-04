Tournai dispose d'un "Trésor" canon au musée d'Histoire militaire

Exposée au Musée d’Histoire militaire de Tournai, la chambre à feu de canon du début du XVe siècle vient d’être reconnue comme « Trésor » par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sont classés dans cette catégorie, les œuvres dont la qualité esthétique, la rareté ou les liens avec l’histoire ne sont plus à démontrer et qui présentent donc un intérêt notable pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.



Une classification qui réjouit Charles Deligne, le Conservateur, dont le Musée situé à quelques pas de la Grand-Place, propose aux visiteurs un parcours à travers l’histoire militaire de Tournai et du Tournaisis de 1100 à 1945.



Ce nouveau « Trésor » des musées tournaisiens s’ajoute à d’autres biens culturels tournaisiens ayant eux aussi reçu ce titre : dans la liste, on retrouve aussi l’éléphant d’Asie (Musée d’Histoire naturelle et Vivarium), les tableaux d’Edouard Manet « Argenteuil » et « Chez le Père Lathuille » – Legs Van Custem 1904 (Musée des Beaux-Arts), le sarcophage antique en plomb à décor bachique 280-300 et les sépultures 6 et 10 du cimetière mérovingien du quartier Saint-Brice (Musée d’Archéologie).