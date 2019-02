Tournai: des roses d'amour et d'amitié pour la Saint-Valentin au Collège Notre-Dame

La Saint-Valentin. Quand on est adolescent... ça peut être l'occasion de déclarer sa flamme. Par SMS ou en face à face... A Tournai, au Collège Notre-Dame, on peut le dire avec des roses, aujourd'hui. Roses d'amour ou d'amitié. Signées ou anonymes, tout est possible !

Deux classes de l'école gèrent la vente et la distribution. Envoyer une rose accompagnée d'une petite carte, ça coûte 2,5 euros. Les bénéfices de l'opération iront dans la caisse de solidarité Nord-Sud de l'école. En début de semaine, une centaine de réservations étaient comptabilisées. Le pouvoir de la rose est loin d'avoir disparu. Pour une génération habituée aux contacts virtuels, un signe d'amour matériel et concret... ça fait du bien.