Tournai: des perquisitions permettent la saisie de drogues pour une valeur marchande de 90.000 euros

Une opération policière, menée dans la région de Tournai, a permis de mettre la main sur plusieurs kilos de cannabis. Un individu a été placé sous mandat d'arrêt. Le dealer présumé comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Tournai.

Dans le cadre d'une enquête menée par le Service local de Recherche (S.L.R) de la zone de police du Val d'Escaut, une série de perquisitions simultanées a été menée lundi matin dans le milieu de la drogue. Aucune précision n'a été fournie mardi par le parquet de Tournai concernant la ou les communes où ces visites domiciliaires ont été menées. La zone du Val d'Escaut regroupe les entités de Pecq, Estaimpuis, Celles et Mont-de-l'Enclus, près de Tournai. "Ce réseau de vente bien structuré trouvait sa source dans les localités de Dottignies et de Mouscron", indique la police du Val d'Escaut.

Ils ont eu du flair

Les perquisitions ont été organisées en collaboration avec deux maîtres-chiens de la Police Fédérale, la zone de police de Mouscron et la direction de coordination et d'appui du Hainaut. Elles ont permis de mettre la main sur huit kilos de cannabis et 1.200g de résine de cannabis. Le tout représente une valeur marchande de quelque 90.000 euros. Une somme de 8.500 euros, du matériel de conditionnement, des balances de précision et un véhicule ont également été saisis.

"Cinq personnes ont été entendus par les policiers mais un seul individu a été déféré devant une juge d'instruction. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt lundi du chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants", indiquait ce mardi soir Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai. Il comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Tournai qui devra infirmer ou confirmer pour un mois son mandat d'arrêt.