Tournai, dernière ville de Wallonie à proposer des bains-douches aux plus fragilisés

Tournai est la dernière ville de Wallonie, et peut-être de Belgique, à proposer des "bains-douches", des douches publiques ouvertes à tous. L’entrée se fait par une rue discrète à l’arrière d’un immeuble. Des sans-abri viennent s’y laver mais ils ne sont pas la majorité du public selon Jawad Lawrizy, responsable des bains-douches. "On a peut-être 10 ou 13% des personnes qui viennent ici qui sont des sans-abri ou des sans chez soi. La plupart des gens qui viennent ici sont des personnes fragilisées économiquement et socialement ou des citoyens lambda qui rencontrent une panne d’eau chaude à la maison."

Au total, entre 1200 et 1600 personnes en profitent chaque année. La ville tient à ce service, le finance et le rénove. Elle vient d’ailleurs d’inaugurer des bains-douches flambant neufs après deux ans et demi de travaux.

"Avant les joints sautaient, ce n’était pas confortable, commente Xavier, sans-abri depuis 5 ans. Ici, ça n’a rien à voir. C’est aussi propre voire encore plus propre qu’un hôpital. Je me sens presque chez moi ici. C’est même un plaisir !"

Les nouvelles installations sont constituées de 5 douches, 4 baignoires, une douche pour les personnes à mobilité réduite et une douche plus grande pour les familles avec enfants. Depuis lors, la demande a explosé : 3 fois plus de monde frappe à la porte des bains-douches de Tournai.

Le prix est ultra-accessible aussi : 1,25 euro pour un bain, 1€ pour une douche. Ils ont alors accès à leur salle de bain pour une durée illimitée. Pour les sans-abri, c’est gratuit.

Les bains-douches de Tournai sont ouverts trois jours par semaine : le mardi, le vendredi et le samedi.