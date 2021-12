Tournai déménage son centre de vaccination dans un ancien magasin

Il n’aura fallu que quelques jours pour transformer l’ancien magasin de matériel électrique en véritable vaccinodrome. Dès ce lundi 13 décembre, c’est dans ce bâtiment situé au 175 de l’Avenue de Maire que les Tournaisiens qui ont pris rendez-vous devront se rendre pour recevoir leur troisième dose de vaccin.

Libérer le hall des sports

Si la Ville a choisi de déménager son centre de vaccination juste avant le rush vers le " booster ", c’est avant tout pour libérer le hall des sports.

" Au début de la vaccination, l’activité sportive était à l’arrêt. On avait donc choisi le hall des sports pour vacciner, explique le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois. Aujourd’hui nos clubs ont repris. Ce n’est donc plus possible d’utiliser les lieux. Nous avons donc trouvé ce lieu aussi propre et aussi vaste… Et qui présente pas mal d’avantages en termes d’accessibilité, notamment au niveau du parking. "

8 lignes et 2000 piqûres par jour

Comme lors de la première phase, ce nouveau centre de vaccination dispose de huit lignes. " Dès lundi, toutes les plages horaires sont prises, explique Dominique Cardinale, la directrice médicale du centre de vaccination. On va donc à nouveau tourner à une cadence de 2000 piqûres par jour. "

Le centre de vaccination de l’Avenue de Maire sera ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures. Il est accessible sans rendez-vous uniquement pour ceux qui n’ont pas encore reçu leurs deux premières doses. L’infrastructure est pour l’instant prévue jusqu’à la fin du mois de février, mais elle pourrait jouer les prolongations si c’est nécessaire.