Tournai : début du grand chantier qui va changer le visage de la rue Royale et du quartier de la gare

"On aura une pose d’égouttage avec des tuyaux d’une dimension importante, explique le directeur de l’entreprise Eurovia Philippe Lerinck. On commence du côté de l’Escaut, pour avancer jusqu’à la place Crombez."

Le boulevard sera rétréci à deux bandes. L'ambition de l'architecte Paola Vigano est d'instaurer une continuité entre la gare, la place Crombez et la rue Royale. © Atelier de projets Tournai

Pendant neuf mois, le chantier va avancer progressivement dans la rue Royale. Pour ne pas étouffer l’activité commerciale, on va procéder tronçon par tronçon. "Cela permettra de toujours se stationner dans la rue Royale, en dehors des tronçons en travaux. Le temps de ce chantier, la place Crombez sera aussi dédiée au stationnement des clients et des riverains", détaille Philippe Robert, l’échevin des travaux européens.

En juin 2022, toute la rue Royale devrait être terminée. On entrera alors dans une deuxième phase du chantier autour du parc et de la place Crombez. Avec un projet moderne tourné vers la mobilité douce qui assure une continuité entre la gare et la cathédrale. C’est en tout cas la volonté de Paola Vigano, l’architecte renommée qui a imaginé le projet. "Dès la sortie de la gare, on sera dans la rue Royale, explique-t-elle. La rue Royale avait perdu de son charme, et on espère qu’elle va le retrouver."