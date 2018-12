Tournai: de lourdes peines pour une bande de dealers qui écoulait sa marchandise dans les parcs

De lourdes peines ont été prononcées ce mardi par le tribunal correctionnel de Tournai à l'encontre de dealers actifs au sein de "la bande des marteaux".

Composé de Roubaisiens, de Tourquennois, de Tournaisiens et de Mouscronnois, ce noyau de dealers français écoulait de la cocaïne, de l'héroïne ou encore de la marijuana en Belgique, dans la région à Tournai et Mouscron. Les membres de ce groupe n'hésitaient pas à écouler la drogue dans le parc situé en face du palais de justice de Tournai. Ils ont écopé de 30 et 34 mois de prison avec sursis de cinq ans pour ce qui excède un an.

Démarchage à domicile

Ces jeunes dealers recevaient un téléphone contenant les numéros de toxicomanes et s'installaient chez leurs clients, transformant leurs appartements en supermarchés de la drogue. Un couple, qui avait hébergé d'autres membres de la bande, a écopé d'une peine de deux ans, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive.

Enfin, deux prévenus, qui ne se sont pas présentés à leur procès, sont condamnés d'une peine de 20 et de 30 mois de prison ferme.

Des véhicules et d'importantes sommes d'argent ont été confisqués.