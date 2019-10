Tournai: cinq personnes soupçonnées de trafic de cocaïne et d'héroïne ont été placées sous mandat d'arrêt

Cinq individus ont été placés mercredi sous mandat d'arrêt à Tournai pour vente de cocaïne et d'héroïne, indique le parquet jeudi. Les dealers comparaîtront vendredi devant la chambre du conseil.

Les cinq inculpés seront entendus vendredi par la chambre du conseil de Tournai qui devra infirmer ou confirmer pour un mois leur arrestation. Leur mandat d'arrêt porte sur infraction à la loi sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et le fait que de la drogue ait été revendue à un mineur de plus de 16 ans. La période infractionnelle a débuté le 1er juillet dernier et s'est clôturée ce mardi 1er octobre, jour des interpellations.

Dans le cadre d'une enquête menée par le SER de Tournai (service d'enquêtes et de recherches), les forces de l'ordre ont opéré mardi, de 15h30 à 17h00, une vague d'interpellations dans le quartier Saint-Brice à Tournai mais aussi dans d'autres localités de l'entité tournaisienne.

Certains sont déjà connus de la justice

"Des quantités de cocaïne et d'héroïne, des balances de précision et une somme d'argent ont été saisies par les enquêteurs. Cinq individus ont été privés de liberté, puis placés sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction de Tournai Christine Dierick. Le chef de la bande était âgé de 19 ans et l'aîné avait 56 ans", a indiqué jeudi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.

Trois des cinq inculpés, issus de la mouvance des "Moines Crew" de Tournai, avaient déjà été condamnés cette année à Tournai dans un dossier lié au trafic de stupéfiants. Il y a quelques années, la bande des "Moines Crew" était un groupe d'adolescents qui semait la terreur dans le milieu festif des quais à Tournai.