Tournai célèbre le 75ème anniversaire de sa libération par les armées britanniques et américaines

La Ville de Tournai a célébré, mardi, le 75e anniversaire de sa libération par les armées britanniques et américaines. Le 3 septembre 1944, la cité de Clovis était libérée après plus de quatre ans d'occupation allemande. À l'occasion de cette commémoration, la ville a adhéré au réseau Territoire de la mémoire et s'est engagée à investir dans l'éducation afin de contrer les idées d'extrême-droite.

La cérémonie a eu lieu en présence de représentants des ambassades américaine, britannique, française et allemande mais aussi de nombreux enfants des écoles communales et des anciens combattants.

"la Ville s'engage à repousser tous les extrémismes"

En s'engageant dans le réseau Territoire de la mémoire, "la Ville s'engage à repousser tous les extrémismes", a déclaré le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois (PS), au pied du beffroi, symbole des libertés communales octroyées par la couronne de France au XIIe siècle.