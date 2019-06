Tournai : cela fait 20 ans que Notre-Dame est en chantier - © Charlotte Legrand

Clap de fin pour l'épisode "Transept et Tours"

C’était "un gros morceau". Six ans de travaux et des moyens techniques importants ont été nécessaires pour permettre aux différents corps de métiers de nettoyer / remplacer les pierres, de poser de nouvelles couvertures en plomb, de restaurer les vitraux… Les échafaudages qui entouraient le transept et les tours ont pu être entièrement démontés en février 2019, laissant ainsi voir le résultat d’un chantier qui a mobilisé plus de 17 millions d’euros.