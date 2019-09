Tournai: ce mercredi après-midi, les forains ont invité plus de 300 enfants défavorisés

Les forains de la foire de Tournai invitent ce mercredi après-midi 300 enfants défavorisés de l'entité de Tournai. Plus de 50 attractions leur seront proposées gratuitement.

"Ces enfants viennent du CPAS, de homes et d'autres institutions de la région de Tournai", explique Anthony Mastrovalerio, responsable du comité de promotion à Tournai et président wallon de "L'Union des Industriels Forains Belges", une association fondée en 1945. "Ce sont des enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir faire un tour sur les manèges de notre foire. C'est un geste des forains, tout est gratuit."

Portant sur quatre week-ends, la foire de Tournai a ouvert ses portes le 7 septembre dernier et se clôturera le 29 septembre. "Auparavant, nous donnions des bons gratuits pour accéder aux attractions", précise encore le président. "Malheureusement, on s'est rendu compte que ces bons n'arrivaient pas toujours aux bonnes personnes. À présent, nous prenons contact avec les institutions qui nous donnent le nombre précis d'enfants qui seront présents. Le transport est assuré par l'institution. Ce sont les forains qui choisissent le jour et l'heure de la venue des enfants. Chaque enfant, des petits jusqu'aux adolescents, reçoit un bracelet. Les enfants sont regroupés en fonction de leur âge et sont encadrés par un forain et des enseignants. Pendant deux heures, on fait toutes les attractions qui sont compatibles avec leur âge. Cet après-midi récréatif gratuit sur le champ de foire se termine dans une baraque où chaque enfant reçoit des croustillons et une collation."