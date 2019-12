Tournai : CD, concert, roman… le piano "bilingue" de Luc-André Deplasse vit sa vie

Le piano bilingue : notre reportage audio - 09/12/2019 Ca sonne bizarre, et c'est normal. C'est tout l'intérêt de ce piano oriental. Il y en avait un exemplaire au Liban et le Tournaisien Luc-André Deplasse en a fabriqué un autre, par défi. Un pianiste s'est emparé de l'instrument et le résultat sort sur un CD. Un disque présenté ce soir lors d'un concert à Paris.