Tournai : avec "Habiller le culte", Tamat fait découvrir les fastes du textile liturgique de la Cathédrale

Tradition vieille de plus de 900 ans, la Grande procession de Tournai sortira ce dimanche 12 septembre. Dans le cortège, vous aurez peut-être l’attention attirée par d'éclatantes et dorées tenues du Culte. Des vêtements liturgiques vestiges d’une époque où l’église n’avait pas peur de ce qu’on qualifie aujourd’hui de "bling-bling".

Les fastes du textile

Le musée de la tapisserie TAMAT de la Place Reine Astrid à Tournai se penche sur le phénomène et dédie une exposition aux fastes du textile liturgique de la Cathédrale de Tournai. "Habiller le culte", c’est le nom de l’expo, sera donc l’occasion de découvrir des pièces d’antan de près de 300 ans issues des tiroirs de la cathédrale. Elle est accessible à partir de ce samedi 11 septembre et jusqu’au 28 novembre.

En attendant, Caroline Heering, la commissaire de l’exposition, dévoile une chape dorée qui attire tous les regards "Vous pouvez admirer ici l’éclat exceptionnel de cette œuvre et constater qu’avec deux fils différents, des fils d’or et des fils d’argent, on parvient à produire des effets de nuances, de profondeur, de reliefs d’une rare subtilité, le tout donnant un effet chatoyant et éclatant à cet ensemble".

Dix kilos sur les épaules

À cette époque, célébrer la messe était une véritable épreuve physique "Le poids de cette tenue est de plus de dix kilos", confie Caroline Heering, "Et dans certains récits on compare d’ailleurs le poids du vêtement enfilé par le prêtre à celui de la croix portée par le Christ".

Pour Mélanie Coisne, la directrice du musée, les pièces exposées évoquent ce que devait être une messe à cette époque "cela devait être extrêmement impressionnant pour le fidèle, et c’est cela qu’on doit retenir également quand on voit ces vêtements cela brille de tous les côtés, c’est une sorte de pièce de théâtre qui était jouée devant les fidèles au XVIIIe".

La plupart des vêtements exposés ici viennent de la cathédrale de Tournai, d’autres dormaient dans les sacristies ou des musées un peu partout en Wallonie.

Les brodeurs athois

Leur point commun : Ils sont sortis d’un atelier de brodeurs athois très actifs au XVIIIe, et c’est très exceptionnel d’avoir pu les identifier "On a reconnu des techniques, des motifs, des broderies qui sont la patte de cet atelier", poursuit la directrice de TAMAT, "Nous disposons de comptes, de commandes d’époque de 1734, 1735, qui nous permettent aussi de reconstituer le processus de fabrication d’un ornement et ça c’est assez rare".

Pour réaliser cette exposition, il a fallu dépoussiérer les textiles et des retouches ont été effectuées par les ateliers du musée car pas mal de ces vêtements étaient presque oubliés au fond des tiroirs des sacristies. Certains ne sortaient plus que lors d’événements exceptionnels "Certaines pièces étaient encore utilisées il y a quelques années à la Cathédrale et servaient lors des grandes processions tournaisiennes", explique Mélanie Coisne, "L’exposition montre d’ailleurs des documents iconographiques beaux témoignages de l’usage de ces objets. À Ath par exemple, certains textiles sont encore utilisés lors de la grande Ducasse".

Remettre à l’honneur ces broderies d’une autre époque, ces œuvres d’art textiles tout en racontant leur histoire, voilà l’ambition de cette exposition tournaisienne "Habiller le Culte".