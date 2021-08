Tournai: 66 bonnes raisons de flipper dans des lieux insolites

Si vous faites partie des nostalgiques des parties de flipper, au café du coin, à l'heure de l'apéro ou après l'école: foncez dans la Cité des 5 clochers. 66 pièces de collection vous attendent, dans des endroits parfois très insolites. Le bureau du bourgmestre, par exemple, ou aux côtés d'un éléphant empaillé, musée des sciences naturelles. On y a fait quelques parties.

"Allllllleeeeeeeeez! Mais ouiiiiii, c'est bieeeeeeen! " Les parents de Thibaut s'époumonent pour l'encourager. "C'est la première fois qu'il joue au flipper", nous confie son papa. La famille est venue d'Erquelinnes, tout spécialement pour découvrir le parcours "Ca flippe à Tournai". "Pour moi le flipper, ce sont des souvenirs d'il y a quarante ans...la fin des années 70, tout ça...je voulais montrer cela à mon plus jeune fils". Le petit accroche, manifestement. Il ne rate pas une occasion d'envoyer la balle sur le mort vivant qui trône sur la machine 'Walking Dead'. "Ca va, j'ai pas trop peur", nous glisse-t-il. "Mais l'endroit fait vraiment film d'horreur".

"C'est vrai que c'est ...flippant" avoue son papa. Nous sommes dans la crypte de l'hôtel de ville de Tournai. Elle est plongée dans le noir, éclairée aux seules lueurs de trois flippers. Cédric Monnoye, organisateur de l'événement, apparait à coté de nous. Content du succès de ce tout premier week-end consacré au flipper. "Nous ne sommes qu'au tout début, et voyez! Les gens sont là! C'est vraiment encourageant". Lui et son équipe ont disposé 66 machines, un peu partout en ville. Mais pas au hasard non plus. "L'idée était qu'il y ait réellement un lien entre le flipper et le lieu".

On comprend mieux l'ambiance de la crypte et les flippers "Walking Dead", "Famille Adams". "Dans la salle des mariages, nous avons exposé une pièce de collection magnifique, sur le thème des Beatles. Avec la musique, de l'ambiance lumineuse. Au musée des sciences naturelles, nous avons également choisi quel flipper nous allions proposer au public".

Petit crochet par le bureau du bourgmestre, d'où s'exclament des exclamations, des cris et des bruits sourds. Fausse alerte: là encore, des passionnés de jeux de café, comme Jeremy, 35 ans, qui retrouve "ses sensations" sur un "mécanique". "C'est dommage qu'on n'en trouve plus. La première fois que j'ai joué...je devais avoir...4, 5 ans? Mais ça coûte tellement cher à l'entretien...Il n'y en a plus nulle part". Avec ses deux garçons, il compte bien faire le tour des 66 flippers. "Ca va bien nous occuper tout ce week-end! De l'amusement en perspective!"

Quelques dizaines de mètres plus loin, il y a la file pour entrer au musée des sciences naturelles. Mais les vitrines et les animaux empaillés semblent avoir moins de succès que les joujoux vintage. Christelle, une française venue de Béthune, se prend pour Indiana Jones, le temps d'une partie, sous l'oeil de l'éléphant des "sciences nat". "Mon mari et moi nous sommes des passionnés de flipper. On a entendu à la radio que cet événement avait lieu alors on a fait la route". Son rêve? En acquérir un, et l'installer chez elle. "Oh j'aimerais bien...Ca tombe bien, j'ai vu que le Beatles était à vendre!" nous dit elle en riant. Oui mais...Ca coûte combien au fait, un flipper?

Martin Desmet a sa petite idée. Il travaille pour l'entreprise Seynaeve à Mouscron, spécialisée dans la vente et la réparation de flippers et de juke-box. Seynaeve a d'ailleurs fourni de nombreuses pièces de collection, exposées en ville tout ce week-end. "En matière de flippers, il y a tous les prix", sourit-il. "Mais vous n'aurez rien pour 500 euros, c'est certain". Plusieurs générations coexistent. Des flippers modernes, au son irréprochable, mais sur lesquels les joueurs perdent les "sensations" d'autrefois, cette impression de faire corps avec la machine. Des "vintage", dans leur jus, des "gold", numérotés, appartenant à une série limitée...

Parmi les éléments qui font augmenter la valeur d'un flipper: sa rareté sur le marché, son ancienneté, et la présence d'une licence. "Par exemple les produits Star Wars, dès qu'ils sortent, ils sont d'office très demandés". Pour acquérir une pièce de collection, numérotée, il vous faudra débourser le prix d'une petite voiture. Christelle va attendre un peu avant de faire offre sur le "Beatles"...

