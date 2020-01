Tournai: 34.000 entrées pour l'édition 2020 du RamDam, le festival du film qui dérange

Le rideau de l’édition 2020 du Tournai Ramdam Festival s'est refermé ce mardi soir au cinéma Imagix Tournai. Bruno Coppens et la jeune actrice mouscronnoise Fantine Harduin ont animé la dixième cérémonie de remise des prix en présence du réalisateur grec Costa Gavras, invité d’honneur du Festival.

Le Palmarès du Ramdam Festival 2020:

La meilleure fiction: ANTIGONE

La fiction plus dérangeante: WATCH LIST

Le meilleur documentaire: WOMAN

Le documentaire le plus dérangeant: THE CAVE

Le meilleur Ramdam international: ROUBAIX UNE LUMIERE

Le Ramdam international le plus dérangeant: ADULTS IN THE ROOM

Le Meilleur Ramdam Belge: LOLA VERS LA MER

Le Ramdam Belge le plus dérangeant: NUESTRAS MADRES

Le meilleur court-métrage kids 4-8 ans: LE TIGRE ET SON MAITRE

Le meilleur court-métrage kids 8-12 ans: LA FOIRE AGRICOLE

Le meilleur court-métrage belge: C'EST LETHE

Le court-métrage le plus dérangeant belge: DETOURS

Le meilleur court-métrage international: NEFTA FOOTBALL CLUB

Le court-métrage le plus dérangeant: DETAINMENT

Prix de la Presse et de la Critique (UCC-UPCB): THE CAVE

La mention coup de cœur : MADAME

Un succès

Avec 34.000 entrées, l'édition 2020 du RamDam enregistre une hausse de 15% par rapport à 2019.

Ceux qui aiment être dérangés ont déjà bloqué la période du samedi 16 au mardi 26 janvier 2021 dans leur agenda de l’année prochaine, les onze jours où se tiendra la nouvelle édition du RamDam.