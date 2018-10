Tournai: 180 places d'accueil supplémentaires pour les demandeurs d'asile

Le gouvernement fédéral comptait le fermer cet automne. Mais face à un nouvel afflux de demandeurs d'asile, le centre d'accueil tournaisien de la Croix-Rouge est finalement maintenu et les équipes s'apprêtent même à augmenter sa capacité de 180 places. 400 personnes y sont actuellement hébergées, contre 80 début septembre. Au plus fort de la crise migratoire, on y a accueilli jusqu'à 750 personnes.

Comme d'autres structures d'accueil en Belgique, la caserne Saint-Jean est saturée. La convention entre le centre de Tournai et Fedasil portait sur 400 personnes, mais ce n'est plus suffisant. L'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile a ainsi demandé l'ouverture de ces 180 nouvelles places. Et les emplois augmenteront en proportion. Le personnel de la Croix-Rouge compte 44 personnes actuellement. 17 collaborateurs supplémentaires devraient être engagés.

Vêtements et poussettes bienvenus

C'est l'aile C qui sera aménagée pour pouvoir accueillir les nouveaux arrivants. Trois semaines seront nécessaires pour équiper les chambres, installer des sanitaires en suffisance et organiser un nouveau restaurant. L'ouverture de l'aile C est prévue aux alentours du 20 novembre.

La direction du centre de la Croix-Rouge en appelle au passage à la générosité des Tournaisiens. Les habitants qui le souhaitent peuvent venir y déposer 24/24h des vêtements pour adultes et enfants ainsi que du matériel de puériculture.