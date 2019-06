Tourcoing: c'est dans ce bunker que les Allemands ont compris l'imminence du débarquement

Le musée du 5 juin 1944: notre reportage audio - 02/06/2019 On vous emmène dans un bunker de la seconde guerre mondiale. Il est situé à Tourcoing, en France, juste à côté de Mouscron. C'est là que les services secrets allemands ont compris que le débarquement était imminent. Retour sur cette histoire avec Pierre Wuidart. DESA: et si vous voulez en savoir plus... vous pouvez visiter ce musée du 5 juin 1944 à Tourcoing. Chaque 1er et 3e dimanche du mois.