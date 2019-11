Tour et Taxis: la Drève von Thurn und Tassis deviendra finalement la Drève Anna Boch

Changement sur le site de Tour et Taxis. La future Drève von Thurn und Tassis, l’artère principale qui coupe le site entre l’avenue du Port et le parc géré par Bruxelles Environnement, va finalement s’appeler Drève Anna Boch. Anna Boch, artiste peintre décédée à Bruxelles en 1936 est l’une des figures belges de l’impressionnisme. Fille de Victor Boch, fondateur de la faïencerie Royal Boch-Keramis à La Louvière, Anna Boch a été la seule femme membre du cercle d’artistes très masculin "Le Groupe des XX". Anna Boch reste également dans l’histoire : c’est à elle que Vincent Van Gogh vendra sa seule toile de son vivant, "La Vigne rouge", peinte en 1988.

La Ville de Bruxelles va donc lui rendre hommage au travers d’une artère. Mais ce n’était pas le choix initial. "Il y a eu tout un parcours participatif l’an dernier. Les participants ont pu proposer une série de noms", rappelle Ans Persoons (One. Brussels), échevine de l’Urbanisme. Ce concours, initié par l’ancienne majorité, l’échevin MR Geoffroy Coomans de Brachene et le promoteur immobilier privé Extensa avait reçu près de 1400 propositions pour les 27 voiries qui traversent ou vont traverser Tour et Taxis, appelé à devenir un nouveau quartier mêlant bureaux, logements et espace vert.