Tour de France : vos communes vues du ciel

​​​​​​Ce samedi, le Tour de France démarre de Bruxelles. Lors de cette première étape, le peloton visitera la Flandre, les provinces du Hainaut, et du Brabant Wallon avant de revenir à l’intérieur de Bruxelles. Sur ce parcours de 195 kilomètres, les coureurs traverseront quelques-uns des plus beaux endroits de la Belgique, et passeront devant les richesses architecturales ou des emblèmes de l’histoire du cyclisme. On pense ainsi aux célèbres pavés du Mur de Grammont. Afin de ne rien rater, en vidéos, vous pourrez voir, et revoir sur cette page, les plus belles vues de cette première étape du Tour, commune par commune. Du ciel ou sur via les caméras embarquées dans le peloton, vous suivrez le parcours intégral de cette étape avec un découpage, images par images, de votre commune. En voici le détail :