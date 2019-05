Tour de France: le mythique album Panini se pare de jaune

On ne les attendait peut être pas là. Les éditions Panini, célèbres pour leurs collections de vignettes autocollantes, sortent un album consacré au Tour de France 2019.Le nom de Panini est principalement associé au football: les autocollants pour la dernière Coupe du Monde se sont vendus par dizaines de millions. Ici, ambitions de Panini Belgique et France, seuls pays à publier l'album, sont un peu plus modestes: "J'espère qu'on pourra le comparer en termes de ventes à un championnat de Belgique de football", confie Thierry de Latre du Bosqueau, administrateur délégué de Panini Belgique. "C'est un gros pari pour Panini France et Belgique, car c'est une grosse licence et une collection qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais je pense qu'on a beaucoup d’arguments pour cette collection et j'y crois", ajoute-t-il.

Un premier album officiel

Ce n'est pas la première incursion de Panini dans le monde du cyclisme : dans les années 70, Panini Belgique a proposé une série d'albums intitulés "Sprint". Ils reprenaient toutes les équipes en lice pour la Grande Boucle, mais sans licence officielle. L'expérience a été rééditée en 2009. Mais cette fois, à l'occasion des cent ans du maillot jaune et des cinquante ans de la première victoire d'Eddy Merckx, Panini France et Panini Belgique ont obtenu la licence d'ASO, le fameux sésame pour utiliser l'appellation et le visuel "Tour de France". Il s'agit donc d'un premier album officiel. On y retrouve les 22 équipes, mais aussi les maillots, les records et les plus grands moments de la carrière d'Eddy Merckx. Il y a plus de 300 vignettes à coller. En plus des autocollants, les pochettes contiennent des cartes à collectionner, qui reprennent notamment les cols et principales difficultés de cette édition 2019. Dûment complété, l'album peut servir de guide officiel de la compétition, comme c'est déjà le cas pour les albums de football.