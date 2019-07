Tour de France : comment entrer, sortir et circuler à Bruxelles ce week-end ?

Les situations peuvent donc s'avérer plus ou moins compliquées selon les itinéraires. La capitale sera coupée en différentes parties ce samedi matin, samedi après-midi et dimanche, comme l'illustrent ces différents exemples :

Plusieurs zones ont été établies en fonction de l'avancée de la course. Pour passer d'une zone à l'autre, il faudra retourner sur le Ring. Si vous venez par exemple de Liège et que vous devez vous rendre à Etterbeek ce samedi matin, votre itinéraire ne devrait pas être modifié outre mesure. Par contre, pour passer d'Evere à Schaerbeek ce dimanche, un détour par le Ring est obligatoire.

Si vous devez vous rendre à l'intérieur de Bruxelles et que votre voiture est absolument inévitable, attendez-vous à "de graves problèmes de circulation", prévient la région bruxelloise. Concrètement, privilégiez le Ring jusqu'à la sortie la plus proche de votre destination, en tenant compte de la zone où vous devez vous rendre.

Ces samedi 6 et dimanche 7 juillet aura lieu le grand départ du Tour de France 2019 en plein cœur de la capitale. Si vous n'êtes ni piéton, ni dans le peloton, votre mobilité risque d'être considérablement impactée. Riverains, travailleurs et entreprises sont invités à prendre leurs dispositions. Comment accéder, quitter et circuler dans la capitale ce weekend ?

En transports en commun

Des trains supplémentaires ont été annoncés par la SNCB. Les 33 gares de la région bruxelloises seront accessibles par le rail sans aucun problème.

Une fois sur place, par contre, les lignes STIB et De Lijn se verront parfois déviées, parfois supprimées. Globalement, la STIB recommande aux usagers de privilégier l'utilisation du métro. Toutes les lignes circuleront à plein régime et seront même renforcées. Pour le tram et l'autobus, consultez la (longue) liste des déviations et interruptions sur les sites internet de la STIB ou De Lijn. Notez enfin que le réseau STIB sera complètement gratuit ces 6 et 7 juillet.

En trottinette

"Le long du parcours et dans les rues adjacentes, les fournisseurs de mobilité partagée (vélos partagés, trottinettes partagées...) ne pourront pas disposer leurs véhicules et le stationnement de trottinettes sera interdit", précise Bruxelles Mobilité. Toutefois, la plupart des fournisseurs de trottinettes électriques en libre service mettent à disposition des codes-promo permettant d'obtenir une réduction sur votre trajet. Tous les détails sont sur leurs sites officiels respectifs.