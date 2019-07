Tour de France: Binche le centre du monde ce lundi

Vous serez entre 40 et 75.000 aujourd'hui dans la cité des Gilles pour vivre cet évènement que constitue le départ d'une étape du Tour de France à Binche.

Les premiers fans étaient là très tôt pour assister au ballet des monteurs du village "C’est exceptionnel, tonne ce spectateur, une fois dans ma vie je vais voir ça!, on est venu très tôt pour pouvoir se garer, sinon j’étais jamais venu avant, c’est formidable, grandiose, il y a beaucoup de gens c’est un fameux boulot. Tous les ans ils devraient passer un p’tit coup par la Belgique même s’ils partent d’un autre pays".

"Un moment unique..."

C’est un moment unique, moi c’est la première fois que je le vis en tout cas, avoue cette commerçante, on a rendu un hommage à Eddy Merckx donc on a mis des photos de lui pendant tout son parcours de cycliste, on a mis un drapeau belge forcément, un ancien vélo et un vélo de course plus récent et de l’autre côté on a fait un podium avec le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot vert ainsi que des bouquets de fleurs".

D'autres sont bénévoles et pour eux, c’est une manière de vivre l'événement au plus près "Etant binchoise, j’avais vraiment envie de vivre le Tour de l’intérieur, confie Isabelle, vivre une expérience, donc j’ai emmené mes copines, nous somme bénévoles près du podium signature donc voilà, il y aura pire comme place! et quand on lui pose la question de savoir ce qu’elle attend vraiment "On attend vraiment d’être dans l’ambiance de vivre une activité qu’on aura plus l’occasion de faire, en deux mots c’est vivre quelque chose d’unique finalement".