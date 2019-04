Tour de France à Bruxelles : la Région débloque plus de 2 millions d'euros pour la réfection des routes empruntées par les coureurs

Un peu plus de deux millions d'euros. C'est le montant que va débourser la Région bruxelloise pour la réfection des routes qui seront empruntées par les coureurs du Tour de France en juillet prochain. Tous les travaux à réaliser ont été listés. Ils vont débuter prochainement. Priorité à la sécurité du peloton, pas toujours évidente à assurer en ville.

Initialement, pour la fin de la première étape, les organisateurs du Tour souhaitaient revenir à Bruxelles par l'ouest de la ville après un passage dans les monts flandriens. " On a dû revoir notre copie " explique Thierry Gouvenou, le directeur technique des épreuves d'ASO. " C’était juste impossible. Il y avait beaucoup trop d’aménagements. Donc c’est vrai qu’arriver dans une capitale aussi grande, aussi dense, c’est compliqué. Il y a pas mal de contraintes ".

Ronds-points, casse-vitesses, îlots directionnels, mobiliers urbains, rails de tram, autant de pièges pour les cyclistes. Des pièges que l'on ne peut pas toujours faire disparaître. " L’objectif est de ne pas partir dans des travaux trop important alors qu’il y a des possibilités de dévier légèrement le parcours ou d’emprunter un sens de circulation plutôt qu’un autre. Avec les organisateurs, on a peaufiné le tracé pour limiter au maximum les interventions de grande envergure " précise Anthony Fina, coordinateur Tour de France pour le bureau des grands événements bruxellois (Brussels Major Event). Pour descendre le boulevard Lambermont par exemple, les coureurs rouleront sur les bandes réservées en temps normale à la montée. Des bandes en meilleur état.

Des travaux inévitables

Cela dit des travaux de voirie, on n’y échappera pas. Encore une fois pour la sécurité des coureurs qui vont débouler à 50-60 à l’heure. " On a deux grandes catégories de travaux détaille Camille Thiry de Bruxelles-Mobilité. " Premièrement, des réasphaltages de grands tronçons de voirie où l’asphaltage n’est plus de bonne qualité. Et deuxièmement des réparations ponctuelles pour des nids de poule, des taques d’égout affaissées. Certains plateaux doivent aussi être diminués. Mais cela ne devrait pas trop perturber la circulation car ce sont des travaux qu’on réalise habituellement la nuit ou les week-ends ".

Le réasphaltage va engloutir la majorité du budget de plus deux millions d’euros. Des tronçons de l'avenue de Tervuren, du boulevard du Souverain, du boulevard Lambermont ou encore du boulevard Mettewie vont ainsi être complètement remis à neuf.