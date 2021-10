Tour de France 2022 : Binche accueillera probablement à nouveau un départ d’étape

C’est ce jeudi que le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, dévoilera officiellement le parcours de l’épreuve qui s’élancera du Danemark, le premier juillet 2022. Et la plus grande course cycliste du monde pourrait à nouveau faire escale chez nous, à Binche qui accueillerait le départ d’une étape. C’est le quotidien français "La voix du Nord" qui l’affirme. La rumeur qui court depuis quelques semaines enfle donc. On sait que Binche est une ville de cyclisme. La cité du gille a d’ailleurs déjà accueilli un départ d’étape lors du Tour de France 2019. Le directeur, Christian Prudhomme, avait apprécié et reconnu Binche comme une place forte du cyclisme wallon. Binche est par ailleurs le fief de l’équipe Intermarché-Wanty-Groupe Gobert qui prendra part à l’épreuve. A bonne source, on nous confirme que Laurent Devin, le bourgmestre de Binche, et Frédéric Tilmant, l’échevin des sports seront présents ce jeudi à Paris, pour la présentation officielle du parcours. Si ce n’est pas une confirmation, cela y ressemble quand même fort.