"Touche pas à mon facteur", les habitants de Béclers, Havinnes et Thimougies veulent garder leur facteur

Des centaines de messages ont inondé le groupe Facebook du village de Béclers. En effet, Bpost réorganise ses tournées dans tout le pays. Le facteur Manu est donc contraint de partir vers un autre trajet. Une décision qui attriste les habitants " on attend après lui tous les jours, quand on attend un colis et qu’on est absent, il le dépose dans une boîte ou chez le voisin. Ca nous fait mal au cœur de le voir partir quoi" explique un riverain.

Pour quand même essayer de garder Manu, les habitants ont créé un slogan "Touche pas à mon facteur". Une phrase sur toutes les lèvres dans le village au point d’être affichée sur les façades des maisons. De son côté, Bpost se réjouit d’une telle sympathie envers Manu " on ne peut que se féliciter de voir un facteur à ce point apprécié par ses clients. Nous trouvons ça sympathique et nous connaissons la valeur d’un bon lien entre le facteur et sa clientèle. Nous invitons quand même les habitants à accueillir le nouveau facteur à bras ouverts car il fera tout aussi bien son boulot" souligne Veerle Van Mierlo, porte-parole chez Bpost.