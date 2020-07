Totemus : une chasse au trésor 2.0 pour explorer la Wallonie

Une idée d’activité, si vous passez votre week-end ou peut-être même vos vacances en Wallonie : la chasse aux totems. C’est le concept d’une toute nouvelle application locale, qui promet de vous faire redécouvrir notre région : Totemus.

Des balades en ville ou à la campagne, des quiz, des points à gagner et des totems à récolter, le tout avec votre smartphone comme guide. Voilà pour la règle du jeu, dans ses grandes lignes. Mais l’objectif, c’est bien sûr d’apprendre en s’amusant. " On essaye de raconter une histoire et il y a toujours un aspect culturel ", précise Benjamin Pirson, l’un des concepteurs du jeu.

A Stavelot par exemple, vous en apprendrez plus sur les blanc moussis, la bataille des Ardennes ou encore sur Saint-Remacle, le fondateur de l’abbaye de la ville.

L’application se veut accessible à tous, adultes comme enfants, touristes ou locaux.

Il y a déjà une vingtaine de balades en Wallonie, dont 6 en province de Liège : à Liège, Stavelot, Malmedy, Coo, et Waimes.

L’application Totemus est gratuite.