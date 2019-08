Tornade au Luxembourg: comment l'expliquer? Est-il correct de parler de tornade?

La violente tornade qui a frappé le sud du Luxembourg ce vendredi soir a fait plusieurs victimes et ravagé près de 200 habitations. Pour les habitants de la région, c'est du jamais vu. Mais comment expliquer ce phénomène ? Peut-on réellement parler de tornade ?

"Il y a effectivement des mouvements tourbillonnaires, confirme Georges Carpentier, prévisionniste à l'IRM. En plus de cela, on était dans des conditions d'orage à ce moment-là sur l'extrême sud de la Belgique." Résultat, des courants d'air ascendant se sont mêlés à d'autres courants d'airs de force et direction variés.

"C'est ce qui a créé un mouvement tourbillonnaire avec une aspiration, explique Georges Carpentier. Il se pourrait que cela soit effectivement une tornade, mais il faut être sur place pour s'en assurer, et notamment déduire la force exacte du vent."

En Belgique, on compte environ une dizaine de tornades par an. À Pétange, ces rafales étaient probablement au dessus de 120 kilomètres par heure, indique le prévisionniste. Cela revient, selon l'échelle élaborée en 1971 par le scientifique japonais Tetsuya Théodore Fujita, à une tornade de force 1 tout au plus.