Tornade à Beauraing : démarches, évaluation des dégâts, indemnisations… Les assureurs vont à présent devoir jouer leur rôle

Une dizaine de familles restent sans logement à Beauraing, après le passage d’une tornade ce samedi.

En tout, 92 maisons sont sinistrées à Beauraing, sans oublier les dégâts aux alentours. Dans l’entité de Rochefort notamment. Les assurances vont désormais devoir jouer leur rôle.

Les habitants sinistrés vont-ils être indemnisés d’office ?

Lorsqu’on est propriétaire de son habitation, on est censé avoir souscrit à une assurance incendie. Barbara Van Speybroeck est la porte-parole d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, et elle est catégorique : "L’assurance incendie couvre toujours la tempête et les inondations. C’est obligatoire dans les contrats d’assurance incendie. Donc, les habitants de Beauraing seront indemnisés".

Evidemment pour ceux qui n’ont pas d’assurance incendie, c’est une autre paire de manches mais selon la porte-parole d’Assuralia, 90% des propriétaires belges ont souscrit à cette assurance incendie.