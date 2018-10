Top départ des 24h vélo de Louvain-la-Neuve

82 équipes ont franchi la ligne de départ: 43 vélos folkloriques, 22 humanitaires, 10 du personnel de l'Université de Louvain et 7 vélos de course. Parmi les vélos les plus originaux: un engin de chantier, une Namourette ou encore le stade de Sclessin.

Sécurité allégée

L'ambiance générale s'annonce plus détendue cette année. Les contraintes sécuritaires de l'an dernier ont été revues à la baisse. Seules les zones de concert seront toujours entièrement entourées de barrières. L'entrée de ces zones sera contrôlée et les sacs à dos y seront interdits. Dans le reste de la ville, pas de barrières, mais des dispositifs contre les voitures-béliers. Rappelons qu'en 2016, l'événement a été annulé en raison de la menace terroriste.

Cette année, la course est aussi de retour au cœur de la ville, et non plus en périphérie. C'était une volonté des organisateurs.

Au total, 40 000 personnes sont attendues aujourd'hui et demain à Louvain-la-Neuve, pour ce qui est la plus grande fête estudiantine du pays.