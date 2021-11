Toots Thielemans, les fromages belges et Charleroi. Bpost dévoile ses nouveaux timbres 2022

De la culture et du patrimoine sur vos envois postaux. Bpost vient de révéler sa série de nouveaux timbres 2022. Le joueur d’harmonica, Toots Thielemans sera mis en avant pour célébrer son anniversaire symbolique. Le musicien aurait eu 100 ans l’année prochaine. Au rayon des villes mises en avant, après Malines et Bruxelles, cette fois c’est Charleroi qui se retrouvera au centre des convoitises des philatélistes. "Nous choisissons de mettre une ville en avant régulièrement et ici c’est l’histoire et le dynamisme actuel de Charleroi que nous avons voulu mettre en avant", explique Laure Cerrada Crespo, porte-parole de Bpost.

Le feuillet consacré à Charleroi représentera quatre bâtiments d’inspiration Art nouveau au centre-ville. Le palais des beaux-arts, L’hôtel de ville, le beffroi et la maison dorée à la ville haute. Bpost choisit aussi de mettre en avant les fromages belges et l’égyptologue belge Jean Capart. L’auteur de la BD Néron, Marc Sleen sera également à l’effigie. Bpost annonce enfin une série "solitude et envie de connexion" consacrée aux thèmes sociaux liés à la pandémie de Covid.